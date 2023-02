Ferie z Polskim Bonem Turystycznym. Polacy chętnie korzystali z dofinansowania Martyna Pawelska

pixabay/ zdj. ilustracyjne

Od 30 stycznia do 12 lutego bieżącego roku dzieci z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego odpoczywały na feriach zimowych. Rodziny, które nie zrealizowały do końca stycznia 2023 r. z Polskiego Bonu Turystycznego, mogły to zrobić właśnie podczas zimowego urlopu i chętnie z tej możliwości korzystały.