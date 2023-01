Na którym miejscu uplasowały się szkoły średnie powiatu wolsztyńskiego w rankingu miesięcznika "Perspektywy"?

Ranking miesięcznika "Perspektywy" - które miejsce zajęły nasze szkoły średnie?

Ogłoszone zostały wyniki Rankingu Liceów i Techników – Perspektywy 2023. Pod uwagę wzięto 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Ranking został stworzony po to, aby uczniowie oraz ich rodzice, podejmując decyzję o wyborze szkoły, miały wiarygodne źródło informacji, które pomoże im w decyzji. Do dyspozycji jest pięć rankingów, w tym dwa główne: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 i Rankingu Techników 2023 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2023, Rankingu Maturalnego Techników 2023 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2023.