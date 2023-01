Poznajcie laureatów projektu "Mała Książka Wielki Człowiek" z edycji 2022/2023

Grupa zadowolonych i wytrwały czytelników się powiększa, wiąże się to też z tym, iż w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn i jej filiach naprawdę jest z czego wybierać spośród pięknych i mądrych książek, a uczestnictwo w projekcie to dużo zabawy i radości. To już trzecia edycja projektu "Mała Książka Wielki Człowiek", dzięki której rozdajemy książki i zachęcamy przedszkolaki do odwiedzin. W tym roku inicjatywa obejmuje dzieci z roczników 2016-2019, czyli obecnych 3, 4, 5 i 6-ciolatków. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dlaczego warto przyjść z przedszkolakiem do biblioteki i wziąć udział w projekcie?

-Bo prezenty otrzymujemy i na początku tej przygody i na końcu – a to, co najważniejsze, czyli rozwój dziecka i bliskość rodzinnych chwil przy czytaniu otrzymujemy dodatkowo, przy okazji. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki z rodzicem czy opiekunem otrzyma bezpłatnie wyprawkę czytelniczą - książkę dla siebie „Pierwsze czytanki dla...” oraz broszurę dla rodzica „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Maluch dostanie także zakładkę oraz specjalną kartę do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie minimum jednej książki uczestnik otrzymuje jedną kolorową, wesołą naklejkę na swoją kartę, a po uzbieraniu 10 sztuk naklejek specjalny imienny dyplom oraz gadżety – kostkę do gry i naklejkę „Superczytelnik”

- informacje ze strony wolsztyńskiej biblioteki.