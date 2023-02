"Tajemnice Szlaku Powstańczego" - gra miejska dla dzieci zorganizowana w gminie Wolsztyn

W niedzielę (tj.19 lutego) grupa młodych miłośników historii wybrała się z Hubertem Rokoszewskim i Waldemarem Warciarkiem śladami dawnych wydarzeń z lat 1918-1919, czyli na wędrówkę szlakiem powstańczym po gminie Wolsztyn.

Będąc na ulicy Poznańskiej w Wolsztynie wyobrażali sobie, jak to było, gdy Niemcy strzelali do powstańców od strony mola, gdzie była karczma, w której próbowano dojść do porozumienia i na którym balkonie stały karabiny maszynowe. Podczas wędrówki grupa rozwiązała wolsztyński quest "chwała bohaterom".