Uczniowie z ZSRiT w Powodowie otrzymali stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie

Wysiłek, zaangażowanie oraz wytrwałość w dążeniu do celu często zostaje doceniona i nagradzana. Jeśli ktoś dąży do celu, a po drodze jest wspierany i motywowany, to szansę na jego osiągnięcie wzrastają. Wspierać i motywować można na różne sposoby, jednym z nich jest stypendium. Dodatkowe środki z pewnością ułatwiają rozwijanie swoich umiejętności oraz pasji. Właśnie w taki sposób docenieni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie.