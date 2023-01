Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wolsztyńskiej bibliotece

W piątek, w minionym tygodniu (tj. 13 stycznia) w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. St. Platera odbyły się pierwsze po przerwie świąteczno-noworocznej zajęcia edukacyjne dla dzieci pt. "Czytamy w bibliotece" i "Magiczny świat bajek".

I pomimo tego, że za oknem pogoda bardziej jesienno-wiosenna niż zimowa, to dzieci mogły w bibliotece poczuć trochę mroźną i śniegową atmosferę. Tematem spotkania były zwierzęta. Omawiane było ich zachowanie zimą i czego potrzebują w tym trudnym dla nich czasie. Najmłodsi rozmawiali, jak dokarmiać zwierzęta, ale tylko jeśli jest taka potrzeba. Po wysłuchaniu pięknych opowieści, z książki o zimowych przygodach zwierząt, wykonali kolorowy karmnik dla ptaków, który wyszedł im rewelacyjnie i co najważniejsze - tworzenie go sprawiło im dużo radości. W naszej galerii znajdują się zdjęcia, jak dzieci z uśmiechem robiły kolorowe domki dla skrzydlatych przyjaciół. Zapraszamy do podziwiania!