Wolsztyn Biegnie! Tropem Wilczym 2023. Już dziś zapraszamy

Wolsztyn Biegnie! Tropem Wilczym 2023

Przed nami 11. edycja biegu Tropem Wilczym. To radosne, sportowe przedsięwzięcie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Tegoroczne zawody odbędą się 5 marca. Biegacze wystartują w tradycyjnym biegu na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólnym dla wszystkich miast, dodatkowo każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje. W Wolsztynie dodatkowym biegiem będzie zmaganie na dystansie 5 km.

Biegacze spotkają się w niedzielę 5 marca przy siedzibie Wolsztyńskiego Hufca ZHP, gdzie znajdować będzie się start oraz meta biegu. Zawodnicy wyruszą na trasy zlokalizowane na terenie parku miejskiego. Zapraszamy do udziału zarówno zapalonych biegaczy, jak i osoby amatorsko uprawiające ten sport. Dystanse zostały dostosowane do potrzeb każdego. Zachęcamy do udziału całe rodziny, grupy znajomych oraz indywidualnych zawodników.