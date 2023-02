Turniej w tenisa stołowego dla amatorów w Świteziance

W sobotę 25 lutego na Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka miał miejsce Turniej Tenisa Stołowego Amatorów. Wszystkie osoby zgłoszone do turnieju zostały rozlosowane do grup eliminacyjnych, a dalej rozgrywano turniej systemem pucharowym. W zawodach wzięło udział 18 zawodników. Emocji nie brakowało. Zacięta rywalizacja wyłaniała po drodze najlepszych, którzy awansowali do dalszej fazy turnieju.