Zawodnicy z UKS Niagara Jedynka w kadrze województwa wielkopolskiego Martyna Pawelska

Ciężka praca, ambicja i talent to składniki sukcesu, który osiągnęli młodzi zawodnicy z UKS Niagara Jedynka. Dostali się do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, a to dopiero początek ich sportowej kariery.